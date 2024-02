MAJANDUSE PÄÄSTERÕNGAS | Tiit Riisalo: teekond kommunismini? Me tõesti kahekordistame Eesti majanduse 2035. aastaks!

Kõigil meil peaks olema õigus elada hästi. Võimalus elus edasi pürgida, olla hoitud, olla teistega võrdsel pulgal. Jah, nende väärtuste hoidmiseks peame kaitsma oma riiki, maksma õpetajatele väärikat tasu, toetama nõrgemaid ja tegema veel palju, kuid et kõiki neid häid ja õigeid asju teha, jõuame paratamatult vaat et banaalse tõdemuseni – meil kas on või ei ole raha. Kui seda ei ole, jäävad nii mõnedki head ja õigustatud tegemised ootele.