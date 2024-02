Zelenskõi otsib tupikseisus sõjale lahendust ja valmistub kõrgeid ametnikke välja vahetama

Selle üle, et Zelenskõi tahab Ukraina relvajõudude ülemjuhatajat kindral Valeri Zalužnõid ametist vabastada, on spekuleeritud juba mõnda aega, kuid eelmise nädala algul muutusid sahinad sõjaväeülema peatsest tagandamisest valjemaks. Mitme väljaande allikate kinnitusel Zelenskõi ja Zalužnõi kohtusid, selle käigus tegi president oma kavatsused teatavaks ja pakkus kindralile uut ametikohta, millest too keeldus. Siiski on presidendi esindaja need väited ümber lükanud.