Seda, et austerlased oskavad olemist mõnusaks teha, on märgata igal sammul. Kui päevake enne avagalat on Bad Ischli tänavad võrdlemisi tühjad, siis Euroopa kultuuripealinna avamise päeval on linn korraga rahvast tulvil. Tundub, et avatud on kõik kohvikud ning taas on ellu ärganud iga jõuluturu-stiilis kiosk. Saiakeste, valgete ja muud tooni vorstide ning punši ja glögi müük tõuseb õhtu edenedes kindlasti reipalt, sest miinuskraade muudkui lisandub. Isegi apteek (kus müüakse ka kohalikku apteeginapsi) on rahvast täis.