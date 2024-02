SÕJARAPORT | Teet Kalmus: laupäeval kaotas Venemaa selle sõja jooksul siiani kõige rohkem soomustehnikat ühe päevaga

Ukraina poolelt eeldab edasine tegutsemine reservide juurde toomist, kellel on kogemusi linnalahingute pidamisega. Ukraina sõjaväelaste andmetel oli Venemaa armee toonud Bahmuti alt ära osa dessantväelasi, et nende abil Avdijivka all suuremate jõududega rünnata. Lähipäevad näitavad, mis suunas asjad seal lõigus arenema hakkavad, aga nädalavahetusega anti ära küllaltki suur territoorium.