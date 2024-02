MAJANDUSE PÄÄSTERÕNGAS | Lauri Laats: maksulumepall, mis hakkas veerema 2003. aastast, tuleb peatada

Oleme tihti kuulnud, et meie riik on õhuke, maksukoormus võrreldes Euroopa Liidu riikide keskmisega madal ja seda vaatamata asjaolule, et makse on pidevalt tõstetud. Valdavalt on valitud sealjuures tarbimismaksude tõstmise tee. Eesti piiratud tarbijaskonna tingimustes on pärssinud need otsused keskklassi arengut ning tekitanud tendentsi, kus vaesed jäävad järjest vaesemaks ning rikkad saavad üha rikkamaks. Majanduslikult kindlustatud keskklass, mis pakuks riigile stabiilset puhvrit, ei ole saanud korralikult välja kujuneda ning see peegeldub ka tänases majanduslikus ebakindluses.