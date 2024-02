MAJANDUSE PÄÄSTERÕNGAS | Isamaalane: pange tähele, odav võõrtööjõud lubatakse Eestisse, aga Riisalo majandusreformi tervikuna ellu ei viida

Kas valitsus jätkab vanaviisi ja eirab ka oma uusimat majanduspoliitika visioonidokumenti? Paraku me seekord vist nii lihtsalt ei pääse, sest visioonidokumendi uusimad lisandused - rohepööre ja immigratsioon - on tugevalt ideoloogilised. Kardetavasti saame me need ideoloogilised lahendused täie rauaga, aga ülejäänud majanduse konkurentsivõimet päriselt tugevdavad tegevused jäävad riiulisse edasi tolmu koguma.