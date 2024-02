Eva Gutmann: Trumpi uus valimiskampaania mäng tõmbab suud ripakile ka kogenud demagoogidel

Seda sõna puistab ta koheselt, kui Bidenist juttu on. Biden on füüsiliselt nõrk, vaimselt nõrk, USA välispoliitika on nõrk ja muidugi on Bideni suhtumine lõunapiiri probleemidesse nõrkade nõrk. Ses pole midagi uut, ent sellele narratiivile annab hoogu Trumpi uus lähenemine: mäng nimega „Mis oleks?“, mis jätab suud ripakile ka kogenud demagoogidel.

Täpsemalt on selle mängu eesmärk seletada, mis oleks olnud, kui tema, Trump, oleks saanud 2020. aastal presidendiks. 27. jaanuaril Nevadas lõunapiiri rändekriisist rääkides ütles ta, et „[on] 100% võimalus, et USA-d tabab suur terroristide rünnak … palju rünnakuid … võib-olla. Seda kõike selle pärast, mis on viimasel kolmel aastal juhtunud [loe: Bideni pärast].“ Kui tema oleks saanud presidendiks, siis oleks lõunapiiril kord majas.

Kas panid tähele, kuidas ta peenutsemata põimis ühte lausesse 100%, võimalus, palju ja võib-olla? Ta on jätnud kõik liinid lahti, et võtta auhind tuleviku täpse ennustamise eest ja lükata see sama ennustus vajadusel tagasi: ma ju hoiatasin või ma ju ütlesin võib-olla. Samal ajal teeb ta manipuleerimiste ja ähvarduste jõu- ja ilunumbreid, et takistada kongressi mõlema partei poolt ühiselt koostatud piiri-kompromissi vastuvõtmist.