MAJANDUSE PÄÄSTERÕNGAS | Andres Sutt: Eesti majandus ei ole kindlasti käpuli!

Majandus ei ole kindlasti käpuli ega istu, vaid liigub. Ja mitte tagasi, vaid edasi. Eurodes mõõdetuna ehk jooksvates hindades kasvab majandus Eesti Panga prognoosi järgi 2024. aastal 3,9% ehk pea sama palju kui käesoleval aastal. Võrreldes 2021. aastaga on 2024. aasta SKP 25% suurem. Võrreldes 2019. aastaga on ettevõtete ja eraisikute laenud vastavalt 2,5 miljardit ja 2,9 miljardit suuremad ning hoiused vastavalt 3,1 ja 3,6 miljardit suuremad. Laenukvaliteet püsib väga hea ning tööga hõivatute tase on endiselt kõrge.