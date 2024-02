EPL BODØ-s | Orkaan Ingunn ees, imekaunis kultuuripealinna avagala järel

Tänavu on esimest korda üks kolmest kultuuripealinnast (teised on meie Tartu ja Austria Bad Ischl) põhjapolaarjoonest põhja pool asuv linn. See on 67. laiuskraadil asuv 36 000 elanikuga endine kalurikülake, mis sai linna õigused 1869. aastal. Karta on, et eestlastele on linn tundmatu, vaid jalgpallifännidele ütleb nimi üht-teist: FK Bodø/Glimt tuli kolm aastat tagasi lausa Norra meistriks. Kuid see selleks.