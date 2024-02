Riik võib vajada uut peaprokuröri enne tähtaega. Parmas: kui konkurss edukalt läheb, siis lähen

„Jah, see vastab tõele. Kaalusin kandideerimist mõnda aega. Prokuratuur on mulle omaks saanud ja lahkuda on raske. Samas on minu aeg prokuratuuris ametikoha tähtajalisuse tõttu nii ehk naa lõppemas ja see paneb tahes tahtmata tulevikule mõtlema. Lõpuks otsustasin viimasel konkursipäeval siiski kandideerida,“ tunnistas Parmas.