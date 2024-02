JUHTKIRI | Liitlased ootavad, et Eesti annaks eeskuju

Meil on võimalus see ära teha. Kohe möödub teine aasta sellest, kui Venemaa alustas täiemahulist kallaletungi Ukrainale. Edukaimad tööstusriigid ehk G7 maad on lubanud selleks ajaks avaldada plaani, kuidas panna Ukraina heaks tööle külmutatud Vene varad, mida hinnangute järgi olevat läänes umbes 300 miljardi euro jagu. Aga lihtne see pole, sest hirm enneolematu sammu ees on suur.