SÕJARAPORT | Rainer Saks: eile oli sõjanduse valdkonnas ajalooline päev!

Ukraina president reageeris viimaks kuulujuttudele kaitseväe juhataja väljavahetamisest kommentaariga, et aeg on vahetada juhte nii poliitilise juhtkonna kui sõjalise juhtkonna hulgas. Sellega on ta ikkagi kinnitanud kuulduseid kaitseväe juhataja väljavahetamise kohta, kuigi otsesõnu seda veel välja ei öelda. Eile tegi otsa lahti Ukraina sõjaveteranide teemadega tegelev minister, kes teatas oma tagasiastumisest. President kommenteeris avalikult, et vahetus oli tingitud vajadusest uue energia järele selles ametis.