MAJANDUSE PÄÄSTERÕNGAS | Sots: tänased suurimad näpuga näitajad ja kriitikud on ise paljuski Eesti riigi raha ära söönud

Olukord, kus meie majandus on olnud kaheksa kvartalit järjest languses, on kindlasti väga halb. Eelmistest kriisidest eristab tänast siiski see, et on nii neid sektoreid, kus läheb väga halvasti, kui ka neid, mille ärimudel jätkuvalt toimib. Tahtmata pisendada olukorda, on siiski kurb, et käib üldpoliitiline võidujooks teemal, kes ennustab Eesti majandusele halvimat tulevikku.