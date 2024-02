MAJANDUSE PÄÄSTERÕNGAS | EKRE saadik Epler: praegu tuleks kõik maksutõusud Eestis ära jätta, pigem võiks makse langetada

Tänasel päeval ei ole optimistlikud ei ettevõtjad ega ka tarbijad, mis tähendab, et olukorra paranemiseni võib minna pikemalt, kui optimistlikud analüütikud ennustavad. Kui lõpetada positiivse noodiga, siis võib ju öelda, et langusele järgneb alati tõus. Eesti ja kogu Euroopa puhul on suurimaks küsimuseks täna see, kas meie regiooni konkurentsivõime võrreldes USA ja Aasiaga hakkab ühel hetkel paranema või ongi käes vana Euroopa allakäik.