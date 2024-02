25. jaanuaril tähistati kirikukalendri järgi paavlipäeva – see on Sauluse Pauluseks pöördumise päev. Eesti rahvakalendris on see päev vähe tuntud. Ent vahest tuleks seda päeva tulevikus siiski suuremalt tähistama hakata, kui mõelda Keskerakonna Sauluste ootamatu Paulusteks muutumise peale.