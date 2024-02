Erik Gamzejev: kõrvale jäetud Ida-Viru vene laste jaoks oli tantsupidu kirjeldamatu elamus, mida enam ei tule

On arusaadav, et igal lavastajal on oma ettekujutus, milline tantsupidu peaks kunstlises mõttes välja nägema ning kui palju ja millised tantsijaid ta oma plaani elluviimiseks vajab. Samas ei ole harvemini kui olümpiamängud toimuvad Eesti üldtantsupeod vaid üks suurejooneline etendus. Sel on sügavam tähendus meie rahvakultuuri püsimise seisukohast.