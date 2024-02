EPL STRASBOURGIS | Kadri Simson: EL ei kohusta kaotama 2040. aastaks diislikütuse või bensiiniga sõitvaid autosid

Möödunud nädalal Brüsselit blokeerinud traktoritega põllumehed on kohal ka sel nädalal Strasbourgis toimuval Euroopa Parlamendi plenaaristungil. Tuututamist, mis ei lasknud peaminister Kaja Kallasel Brüsselis terve Euroopa Ülemkogu kohtumise eelse öö magada, on kosta ka europarlamendi hoone pressikeskusesse. Nagu Brüsseliski on siingi läidetud tänavalõkked ja ümber lükatud üks kuju.