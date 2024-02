Kaja Kallas kirjas erakonnale: Andrus Ansip, palun sul mitte kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel

Ta viitab ka, et Ansip on kahjustanud Reformierakonna mainet, pole toetanud erakonda mitte ühegi euroga väljaspool oma kampaaniat. „Võib ju öelda, et viga on minus, aga nii, nagu sa pole piisavalt kõlbulikuks pidanud mitte ühtegi peaministrit või erakonna juhti, kes on tulnud peale sind, võib kindel olla, et peale mind tuleb uus juht, keda sa ka ei aktsepteeri ja kasutad endiselt oma Euroopa Parlamendi positsiooni ainult järgmise juhi avalikuks kritiseerimiseks, mitte selleks, milleks sind valitud on,“ märkis Kallas.