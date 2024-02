SÕJARAPORT | Teet Kalmus: video Venemaa soomuskolonni hävitamisest jõudis šokeeritud Putinini

Putinini oli jõudnud info stiilis, et neil on kõiges ülekaal, aga ukrainlased suudavad veel vastu pidada ainult tänu arvukusele.

Olukord rinnetel. Avdijivka põhjaosas on olukord keeruline ning sealt laekuv info on väga vastuoluline. Nüüdseks on natuke ka selgunud Venemaa eelmise nädalavahetuse suure edenemise tagamaid. Seal langesid Ukraina jaoks kokku mitmed halvad asjaolud. Kõigepealt ilm, mis oli mitu päeva udune ja segas tõsiselt Ukraina luuredroonide tööd, aga olukorras, kus kuuldavasti napib ka Venemaa jalaväe rünnakute tagasilöömiseks efektiivset kassettmoona suurtükkidele, ei olegi väga häid variante vastase distantsilt hävitamiseks, kui nad liiguvad väikeste gruppidena.