Personaalsusest rääkides läheb mõte kohe millelegi isiklikule. Digilahenduste poolest oleme maailmas tõesti tuntud ja selle valdkonna edasiarendamine oleks meile kindlasti jõukohane. Aga kas hetkel ka taskukohane? Alles hiljuti jäime rahanappusele viidates ilma ühest väga heast teenusest – nimelisest @eesti.ee aadressist. Sulgemise põhjuseid võib olla erinevaid aga lõpuks taandub kõik ikkagi rahale. Tuleb tunnistada, et kodanikuna mulle see teenus meeldis. Eestlasena välismaal meie e-eluviisist rääkides sain kõigele krooniks lisada, et meil kõigil on ka riigi nimega postkast. Kõlas uhkelt. Väga personaalne.