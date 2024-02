Kindral Heremi järglane võib selguda juba homme. Kaitseminister eelistab kolonel Merilot

Hetkest, mil selgus, et Herem on otsustanud ameti ennetähtaegselt maha panna, pandi tema järglase kandidaatidena lauale kuus nime: kaitseväe diviisi ülem kindralmajor Veiko-Vello Palm, praegune kaitseväe akadeemia ülem brigaadikindral Vahur Karus, õhuväe ülem brigaadikindral Rauno Sirk, kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Indrek Sirel, mereväe ülem kommodoor Jüri Saska ja esimese jalaväebrigaadi ülem kolonel Andrus Merilo. Kaitseminister Hanno Pevkur on öelnud, et oleks hea, kui vabariigi aastapäevaks oleks Heremi järglase nimi valitsuses kinnitatud.