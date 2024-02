„Ainult loll jääb, kui linn vabastatakse!“ Mis ajab kümneid tuhandeid venelasi sõjas purustatud Mariupolisse?

Juba 2022. aasta mais näidati Vene televisioonis reportaaže sellest, et venelased on hakanud Mariupolisse kortereid ja maju ostma. Venelased usuvad, et Mariupol on kõige halvema üle elanud ja muutub peagi Venemaa turismikeskuseks, „uueks Krimmiks“, ning sõjategevust ei pea enam pelgama.