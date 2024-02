Ester Karuse: Ansip teeb Kõlvartit - ootaksin erakonna endiselt esimehelt muidugi väärikamat käitumist

Poliitilised jõujooned on viimase poole aasta jooksul tunduvalt muutunud ja praegu on mõistlik järgida vanasõna „tark ei torma“.

Loen ja vaatan Reformierakonnas lahvatanud kirgede tormi ning tabasin end mõttelt - see kõik tuleb nii tuttav ette. Olen kõik selle korduvalt Keskerakonnas läbi elanud. Olen enam kui veendunud, et kõik ülejäänud erakonnad hõõruvad käsi ja teevad kõik selleks, et temperatuuri tõsta. On ju üldteada poliitiline tõde, et koalitsioonid lagunevad ja erakonnad lõhenevad just isiklike vastuolude tõttu.