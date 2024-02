ARVUSTUS | Koduperenaine leidis õnne verinoore koolipoisiga? Või on see ikkagi lõputu hädaorg

Ameerika Ühendriikides räägiti 1990-ndate teises pooles palju Washingtoni osariigis elanud kooliõpetajast Mary Kay Letourneaust. Tuttavatele võis ta jätta halli hiirekese mulje, ent selgus, et 34-aastaselt alustas ta suhet 12-aastase poisiga, kellele koolis tunde andis. Naine läks oma teo eest kohtu alla, aga vahepeal selgus, et ta on rase. Nii sündiski paari esimene laps, kui Mary oli pogris. Esimene laps ei jäänud viimaseks, ka aastaid hiljem oli ebatavaline paar koos.