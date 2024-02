Mis ühendab Jackie Kennedyt ja Jane Birkinit? Lugu sellest, kuidas juhusest saab moeröögatus

Ameerika stiilseim esileedi Jackie Kennedy pidas lugu nii rõivastest, kübaratest kui ka juveelidest. Ta oli sedavõrd suur šoppaja, et ta abikaasa president John F. Kennedy ei saanud aru, kuhu perekonna raha kaob, ja tõi Jackie arveid uurima kurikuulsa maksude spetsialisti. Valgel Majal oli toona muu hulgas rahafond, mis kandis pealkirja Other (Muud kulud – toim). Sealne raha kulus kõige kiiremini ja taibukas Jackie sättis oma ostud just sinna. Mõningane rahu tuli Kennedyte perekonda siis, kui John Kennedy isa Joe ütles, et Jackie saadaks kõik oma riiete arved temale.