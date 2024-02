Manuela Pihlap: valitsus andis heakskiidu teede lagunemisele

See on löök Eesti majandusarengule ja üldse normaalseks Euroopa riigiks saamise protsessile. Majandus nõuab ühendusi – see peaks olema elementaarne. Seda, millises seisukorras on teiste Euroopa riikide teed, teavad need, kes vähegi reisivad, piisavalt hästi. Kui mõnedes valdkondades on Eesti üsna hästi edenenud, siis meie teed paraku pole üldise elatustasemega vastavuses ja me ka ei lähene sellele. Ometi on arenenud teedevõrk üldiseks majanduse arenguks, regioonide toimetulekuks ja tööturu paindlikkuse jaoks esmatähtis.