Tähelepanematuid pealinlasi enam kiiruskontrollist ei hoiatata. Svet: teavitustööd on tehtud piisavalt

Möödunud kuul lendas pealinnas liiklejaile trahvitšekke nii vasakult kui paremalt. Hea hulk trahve jagati laiali just seetõttu, et politsei on hoidunud uute kiiruspiirangute kehtestamise keskel autojuhte kontrollides neid ajutiste kiiruskaamerate eest vastavate märkidega hoiatamast.