Aleksei Jevgrafov: omavalitsustel napib raha, paneme pangad maksma

Viimasel ajal on kohalike omavalitsuste esindajate ja vabariigi valitsuse vahel tekkinud tulised arutelud omavalitsuste maksusüsteemi reformi üle. Esimesed väidavad, et reform on läbi mõtlemata ja kasutu, teised, et vaesed omavalitsused saavad tänu reformile olulisel määral lisatulu. Kas see vastab tõele? Narva näitel võin öelda, et kavandatud sissetulekute ümberjaotamine omavalitsuste vahel ei too mingit kasu ega lahenda nende probleeme.