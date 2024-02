Meelis Oidsalu: seekord läks teisiti kui Riho Terrase värbamisel

Kaitseväes on oma selge karjäärisüsteem ja selle järgimisel ollakse veidi jäigemad kui tsiviilsetes käsuorganisatsioonides, nt julgeolekuasutused või politsei. Kaitseväe juhataja valimisteks pole samas otseselt mingit kindlat korda ette nähtud, näiteid on äärmusest äärmuseni. Väga heaks kaitseväe juhataja värbamise näiteks on Riho Terras, kes määratleti kaitseväe juhi tulevase kandidaadina üsna varakult, toodi seejärel kaitseministeeriumisse kantsleriks, et ta saaks keskvalitsuse hingeelust hea ülevaate ja siis läks Terras tagasi kaitseväkke ning võttis pärast lühiajalist peastaabi ülemaks olemist kaitseväe juhtimise üle.