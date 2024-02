Peeter Tali: president Zelenskõi administratsiooni sõnul toob kindral Zalužnõi jutt kasu ainult Venemaale

„Muidugi teeb Zelenskõi kõik, mida oskab, et siduda populaarne kindral Zalužnõi oma administratsiooniga selleks, et talle ei tekiks sisepoliitiliselt võimast konkurenti.“

Pärast Ukraina vägede ülemjuhataja kindral Valeri Zalužnõi essee avaldamist CNNs ei olnud president Volodõmõr Zelenskõil muud võimalust, kui kindral ametist vabastada, hoolimata sellest, et Ukraina on rasketes kaitselahingutes ja kaitseväe juht on ülipopulaarne nii sõdurite kui ka rahva hulgas laiemalt. Riigil saab olla üks juht, ei ole vahet, kas on parasjagu rahu- või sõjaaeg.