KOLUMN | Mart Pukk: häda ajab härja kaevu. Jüri Ratasest sai isamaalane, miks ei või Andrus Ansipist saada sots

„Andrus Ansipil on paraku palju keerulisem sobivat emaerakonda leida. Üksikkandidaadina „Tarandit teha“ tal ilmselgelt ei õnnestu.“

Keskerakondlikku sisekaklust kipub nüüd kordama Reformierakond. Kaja Kallas ja Andrus Ansip on täiskasvanud inimesed, aga käituvad nagu jonnivad lapsed liivakastis. Kallas saatis sel nädalal Reformierakonna siselisti avaliku kirja, kus ta ütleb, et Andrus Ansip on süstemaatiliselt kahjustanud erakonna mainet ja ei peaks kandideerima europarlamendi valimistel.