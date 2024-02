Margus Paap: tänased arvutused energia tuleviku osas ei ole korrektsed ning vajavad kriitilise pilguga üle vaatamist

Mis sundis näiteks Reformierakonda suunda muutma? Nad armastavad küll viidata valijate mandaadile, kuid ma ei saa aru, kuidas läheb nende pööre kokku valimiseelse pressiteatega taastuvenergia arendamise osas. Võimalik, et tuumausku süvendavad mitmed eksitavad põhjendused taastuvenergia võimatuse osas, eriti kui need on tehtud energeetika asjatundjate poolt.