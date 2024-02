Ajakirjandusgigant NYT väidab, et OpenAI ja Microsoft on oma tehisintelligentsi treenides kopeerinud muude allikate hulgas erilises mahus New York Timesi sisu, eesmärgiga lasta liugu NYT aastakümnete pikkuse investeeringu najal, samuti olevat ChatGPT abil võimalik mööda hiilida NYT maksumüürist ja ajalehe sisu tasuta lugeda.