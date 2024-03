SUPILINNA TUUR | Kunstnik Kairo ja Von Lõnguse tööd, sekka mõni tundmatu autori porgand! Jalutuskäik nagu kunstinäitus

Nüüd, kui talv taandub ja hanged on sulanud, on paras aeg teha kevadine tuur Euroopa kultuuripealinna Tartu ajaloolises linnaosas – Supilinnas. Kui teejuhiks juhtub olema kunstnik Kairo ehk Kairi Kliimand, siis saab sellest jalutuskäigust tõeline tänavakunstielamus.

Kohtume tänavanurgal, kus üle tee asuv silt „Supilinn“ kuulutab linnaosa algust. Tartlastele on see kant teada-tuntud, kuid küllap on neidki, kes pole sellest jõeäärsest agulist kuulnudki. Supile viitavad siin tänavanimed: Kartuli, Oa, Herne. Sekka pakuvad elevust Maisi ja Marja tänav. Vaat just neid mööda kulgemegi.