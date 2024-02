Seejuures on vaevalt põhjus propagandas. On ju igale venemaalasele kättesaadav Wikipedia. Selle venekeelne versioon kuulutab, et „sõjaline erioperatsioon“ on propagandistlik kattevari Ukraina sissetungi kirjeldamiseks. Mööda linke edasi minnes on seal võimalik jõuda Venemaa sõdurite Butšas, Irpinis ja Mariupolis toime pandud metsikusteni.