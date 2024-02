Fagotimängija Robert Nael pälvis perekond Seli stipendiumi

Professor Martin Kuuskmanni sõnul on tal hea meel näha, et Eestis on järjest enam tekkimas koostöövõrgustikke, mis aitavad noorte annetel esile pääseda. „On mõned suurepärased ja rahvusvaheliselt hinnatud festivalid, kuhu meie nimekad dirigendid kaasavad hea meelega noori andekaid muusikuid, pannes nad lavadel kokku oma ala tõeliste professionaalidega,“ sõnas Kuuskmann. „Festivalid, kursused ja ühine musitseerimine on väga inspireeriv platvorm julgustamaks noori edasi õppima. Ja kui siia liitub järjest enam missioonitundelisi ettevõtjaid, kes on noorte muusikute haridusteed nõus toetama, siis tugevneb kogu keskkond, mis aitab Eesti muusikatraditsioone hoida ja edasi kanda.“