Mari-Vivian Ellam: ehitasime kodu laenuta, lootes soodsaid eluasemekulusid, ent nüüd maksame ehmatavalt suuri elektriarveid

Mul on mitu tuttavat peret, kellel on ühe või mitme kuu elekter maksmata. On peresid, kes on elektriarve maksmisega n-ö kuu võrra taga, sest pole õnnestunud leida pingelisest pere-eelarvest lisaraha, et maksta ära võlg, mis tekkis ajal, kui börsihind lakke tõusis. Aga on ka neid, kes on hinnatõusu oludes jäänud hätta nüüd viimasel ajal.