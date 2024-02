JUHTKIRI | Sõjaline oht Euroopale on tulnud, et jääda

Alles äsja NATO vihmavarju alla tulnud soomlased pole varasematel aastatel niikuinii ametlikult saanud Ameerika abile loota. Nüüd tunnetasid valijad aga muutunud ohuolukorda selgesti ning andsid kahest presidendikandidaadist suurema toetuse Alexander Stubbile, kelle seisukohad agressiivse Venemaa kohta olid julgemad (mitte et vastaskandidaat Pekka Haavisto oleks kuidagi Vene ohtu pisendanud). Võib oodata, et NATO idatiib ühtlasi Soome kaitsejõudude ülemjuhataja rolli täitva Stubbi all tugevneb.