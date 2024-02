Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõid hakkas ülemäära häirima armeejuhi Valerõi Zalužnõi tema meelest liiga suur populaarsus. Rahva kõrge usaldus Zalužnõi vastu on seletatav sellega, et Ukraina armee päästis tema juhtimise all Ukraina pärast Venemaa täiemahulist kallaletungi 2022. aasta veebruaris katastroofist. Sõja esimestel kuudel presidendilossi (endise kompartei keskkomitee) all asuvas sügavas maa-aluses punkris istunud presidendi roll piirdus videopöördumistega ukraina rahva ning sõbralike riikide parlamentide poole.