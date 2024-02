Eesti 200 ja 200 miljonit eurot. Erakonna suurannetaja huvidest sai riigi visioon

Kahes justkui eraldiseisvana valminud visioonidokumendis on üks ühele sarnased nii toodud näited, märksõnad, loosungid kui ka isegi lahendusi tutvustavad illustratsioonid.

Nimelt ilmneb mure sellest, et Nortali suuromanik on üks Eesti 200 erakonna asutajaid ja ideolooge Priit Alamäe, kes on aastate jooksul annetanud parteile kokku 438 700 eurot.