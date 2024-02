Pedofiili abilise juhtum viis ametist kaks Ungari tipp-poliitikut. Orbán loodab skandaali vaibumisele

Fideszi põrgulik laupäev

Pedofiili abilise vabastamiseni viinud kaalutluste kohta pole aga usutavat selgitust antud ja skandaal pole siiani vaibunud. Novák ei tahtnud enda sõnul asjaosalise süüd uskuda, ent mõistab nüüd eksitust. Minister Varga eksabikaasa ja endine diplomaat Péter Magyar ütles sõltumatule meediale antud intervjuus, et skandaali tegelikud osalised üritavad peituda kahe naispoliitiku seeliku taha. Samuti parteieliidiga tihedalt seotud Magyar lahkus protestiks riigiettevõtete nõukogudest, süüdistas armuandmise tellimises peaminister Orbáni kabinetijuhti Antal Rogáni ja vihjas muu hulgas, et valitsus on jälginud nii Magyari ennast kui ka teisi kodanikke seadusvastaselt Iisraelist ostetud nuhkvara abil. Otsesõnu Orbáni süüdistamata lisas Magyar, et ka peaminister vastutab ennast ümbritsevate inimeste tegevuse eest.