Iisraeli keelitatakse uuest pealetungist loobuma. Egiptus ähvardab tühistada 1978. aasta rahuleppe

Lahing toimus Gaza-Egiptuse piiril Rafahi linnas, mis on ülejäänud sektoriga võrreldes pääsenud küllalt kergete purustustega ja kuhu on Iisraeli soovitusel koondunud suur osa Gaza põhjaosast lahkunud põgenikke. Kuna Iisrael on lubanud lähiajal suuremat pealetungi alustada ka selles piirkonnas, üritavad naabermaad ja lääneriigid leida argumente, millega Benjamin Netanyahu valitsust meelt muutma panna.