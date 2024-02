KÕNE | Alar Karis Soomes: Venemaa võtab selle, mis on laokil

Ahtisaari tõestas, et ka väiksed rahvad saavad maailmas suured olla – oluline on sisu. Just sisu ja me mõistame seda mõlemad sarnaselt. Oleme vennad, kõige läänepoolsemad soome-ugri põlisrahvad ja põhjapoolsemad eurooplased. Oleme seotud olnud tuhandeid aastaid ja meie esimesed sõnad on samad. Nagu Lennart Meri ütles president Ahtisaari 1994. aasta külaskäigul peetud õhtusöögikõnes: „Viro on suomalaisille ainoa paikka maailmasse, jossa liha on lihaa ja kala kalaa, veri on verta ja vesi vettä, ja peilikuvana tämä koske myös meitä virolaisia“ (Soomlaste jaoks on Eesti ainuke koht maailmas, kus liha on liha ja kala on kala, veri on veri ja vesi on vesi ning peegelpildis kehtib see ka eestlaste suhtes). Muide, ka rahu on üks selline sõna – rauha on meile rahu.