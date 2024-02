Oleksi Arestovõtš: Venemaa võib korraldada USA valimiste ajal Eesti vastu sõjalise provokatsiooni

Oleksi Arestovõtšist on Ukraina sõja ajal saanud üks tuntumaid Ukraina poliitikuid, kes ei tee saladust, et tulevikus on tal kavas kandideerida Ukraina presidendiks. 2023. aasta jaanuaris lahkus ta Zelenskõi meeskonnast, kus seni töötas Ukraina presidendi kantselei juhi nõuniku ametikohal. Arestovõtš astus tagasi talle osaks saanud kriitika tõttu, mille põhjustasid tema enda sõnad: ta teatas, et Dnipros võis Vene rakett tabada elumaja, sest selle lõi kursilt kõrvale Ukraina õhutõrjerakett. Hiljem teatas ta, et lihtsalt eksis ületöötamise tõttu.