Perearst Eero Merilind: apteegis tehtud test võib teha ärevaks ja panna sadu eurosid raiskama

Arstide ja teiste tervishoiutöötajate vähesuse tõttu on üha sagedamini soovitatud, et apteeker võiks alustada ravi kergemate haiguste korral. Arstina usun, et apteeker saabki inimesi aidata sümptomaatiliselt valu, maovaevuste ja külmetushaiguse esimeste kaebuste korral. Kui kaebused aga ei kao, tuleb ikkagi pöörduda arsti juurde, et jõuda diagnoosini ja vastava ravini.