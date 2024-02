KÖÖGI KOMANDO | Rõõmustage, Uue Maailma elanikud! Selline ehe söögikoht võiks olla igas linnaosas

Punane karri kanaga maitses hästi, seda võinuks küll olla kröömike rohkem. Riisiports on pildil karrikausi taga peidus.

Eelmise aasta kevadel avas Thai Stop uksed, see tähendab luugid, Tallinna piiril Männiku teel. Söögikoha nimes sisalduv sõna stop ehk eesti keeles peatus oli igati asjakohane, sest tegu oli põhiliselt kaasamüügikohaga, kus kunde sai istuda vaid värske õhu käes varikatuse all. Talve hakul pakkis söögikoht potid, pannid ja söögipulgad kokku ning kolis kesklinna Koidu tänavale. Saku kandi elanikud, kel oli harjumus teel koju paar karpi Tai toitu kaasa kahmata, võisid küll nördimusest hambaid kiristada, kuid teisalt on Uue Maailma asumi elanikel põhjust rahul olla.