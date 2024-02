JUHTKIRI | Kahju, et automaks ära lörtsitakse

Peaminister Kaja Kallas ise on nentinud, et tagantjärele ühiskonna reageeringut vaadates hindab ta, et poleks pidanud automaksu välja käimagi ja pigem võinuks suurendada teisi koormisi. See järeldus näitab ennekõike, et maksu kehtestamisel puudub selge eesmärk. Eri ajal on seda olenevalt konjunktuurist nimetatud küll keskkonnamaksuks, küll sõjamaksuks, küll eelarveaugu täitjaks.