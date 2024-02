Oht kosmosest? USA poliitikud arutavad Venemaa väidetava salarelva teemat

„Taotlen, et president Biden salastaks kogu info selle ohu kohta, nii et kongress, administratsioon ja meie liitlased saaksid arutada samme ohule vastamiseks,“ teatas Turner. Tema kolleeg, demokraat Jim Himes lisas, et teema on oluline, ehkki paanikaks pole põhjust. Sama krüptiliseks jäi oma väljenduses spiiker Mike Johnson, kelle sõnul on asi tõsine, aga sellega tegeletakse. „Tahame lihtsalt kõigile kinnitada, et rool on kindlates kätes,“ rahustas Johnson. Senati luurekomitee märkis omalt poolt, et salastamine võib olla vajalik luureallikate ja -meetodite varjamiseks.