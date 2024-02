LP ENNUSTUSTABEL | Eesti Laulu finaali eel. Kas Malmösse saata etnoräpp või ballaad?

Erinevalt Soomest, kus on rahva häälel kaalu lausa 75% ning just seetõttu tõusis eelmisel nädalal toimunud Uuden Musiikin Kilpailul Windows95man pärast žürii punktide saamist viimaselt kohalt kokkuvõttes hoopis esimeseks, Eestis sarnane stsenaarium korduda ei saa. Kui žürii hinnangu osakaal on 50%, on vaja siiski proffide silmis vähemalt keskmine tulemus saavutada, et superfinaali pääseda. Kuigi Puuluubi ja 5miinuse koefitsient on kihlveokontorites palju parem kui teisel kohal oleva Ollie oma, ei pruugi (ilmselt) kumbki neist lauludest žürii suur lemmik olla. Pigem on see tõenäolisem Daniel Levi puhul. Võimalik, et ka Ewert and The Two Dragons ja Carlos Ukareda saavad palju punkte just žüriilt, aga nende puhul võib ennustada Levist omast väiksemat rahva toetust.