Leyen otsib EL-ile kaitsevolinikku, kandidaatide seas on Poola välisminister ja Kaja Kallas

Brüsselis arutletakse tõsiselt selle üle, et järgmisesse Euroopa Komisjoni peaks kuuluma ka eraldi kaitseküsimuste eest vastutav volinik. Politico kirjutas eile, et üks ettepaneku innukaid toetajaid on tagasivalimist taotlev komisjoni president ja endine Saksa kaitseminister Ursula von der Leyen.